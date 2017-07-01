21:49, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Suriye'den atılan 3 füze Ürdün'e düştü



Foto: Arşiv

Suriye'den atılan 3 füzenin Ürdün topraklarına düştüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ordunun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye'den atılan füzelerden 2'sinin Cabir Sınır Kapısı'ndaki sivil savunma binasının yakınına, birinin de ülkenin kuzeyindeki Cabir er-Ramse kara yolu yakınına isabet ettiği kaydedildi. Söz konusu füzelerin, Suriye hava kuvvetlerinin Suriye sınırları içindeki muhalif gruplara düzenlediği operasyon esnasında atıldığı belirtildi. Olaylarda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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