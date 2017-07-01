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00:00, 02 Temmuz 2017 Pazar
Ortadoğu
21:49, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

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Suriye'den atılan 3 füze Ürdün'e düştü
Suriye'den atılan 3 füze Ürdün'e düştü
Foto: Arşiv

Suriye'den atılan 3 füzenin Ürdün topraklarına düştüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ordunun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye'den atılan füzelerden 2'sinin Cabir Sınır Kapısı'ndaki sivil savunma binasının yakınına, birinin de ülkenin kuzeyindeki Cabir er-Ramse kara yolu yakınına isabet ettiği kaydedildi.

Söz konusu füzelerin, Suriye hava kuvvetlerinin Suriye sınırları içindeki muhalif gruplara düzenlediği operasyon esnasında atıldığı belirtildi.

Olaylarda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

 



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