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Güncelleme: 22:40, 01 Temmuz 2017 Cumartesi

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Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı

Osmaniye merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmaniye merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, Osmaniye merkezli Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor.



İlgili Konular fetö operasyonu 15 Temmuz darbe girişimi
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