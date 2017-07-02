Al Sani: Katar 13 maddelik talep listesini reddedecek

ABD'nin başkenti Washington ve New York'taki temaslarının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında yaşanan ülkesine yönelik krizin sona ermesi için sunulan ve 3 Temmuz'a kadar süre tanınan taleplere ilişkin açıklamada bulunan Katarlı Bakan, "Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından Doha ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için formüle edilen 13 maddelik talep listesini reddedecek." dedi.
"Bu talepler, uluslararası hukuka ve Katar'ın egemenlik haklarına aykırıdır." diyen Sani, 4 Arap ülkesinin, ifade özgürlüğüne aykırı davrandıklarını ve Katar'a karşı bir sistem dayattıklarını söyledi.
Sani, "Krizde arabuluculuğa soyunan ABD'nin de desteklediği Kuveyt ile yapıcı bir diyaloğa sahip olmak istiyoruz. Katar, sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve yapıcı rol oynamak istiyor. Çatışmalar, müzakere yoluyla sonlandırılır. Bu suçlamalara ilişkin kanıtları görmeliyiz. Ondan sonra bir masanın etrafına talepleri değerlendirmek üzere toplanırız. Katar, talepleri tartışmaya hazır ancak egemenliğine saygı duyulmalı." diye konuştu.
Katar Dışişleri Bakanı Sani, Roma'da İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi.
Sani-Alfano görüşmesine ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alfano, KİK ülkeleri arasındaki krizde tansiyonun hızlı şekilde düşmesi gerektiğini ve İtalya'nın, Kuveyt'in üstlendiği arabuluculuğu desteklediğini belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, 4 Arap ülkesinin körfezdeki krizin sona ermesi için şart koştuğu 13 maddelik talep listesini reddedeceklerini açıkladı
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