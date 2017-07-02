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Güncelleme: 02:07, 02 Temmuz 2017 Pazar

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AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK tarafından katledildi
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK tarafından katledildi

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin, PKK'lılarca düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, yaptığı açıklamada, Özalp'ta ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahi'nin saat 22.00 sularında Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden kaçırıldığını söyledi.

Aydın Ahi'nin evine yakın bir yerde öldürüldüğünü belirten Soğanda, "İlçe Başkan Yardımcımız, 2 kişi tarafından evinden kaçırıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü. Bu saldırıyı lanetliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da evine gelen 2 kişinin Ahi'yi zorla götürmek istediğini, bu sırada evin yakınlarında bekleyen birkaç kişinin de silahla ateş açtığını kaydetti. 

Evinden 20 metre uzağa götürülen Ahi'nin teröristler tarafından öldürüldüğünü bildiren Yıldırımçakar, olayı kınadıklarını dile getirdi. 

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin saat 21.30 sularında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.



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