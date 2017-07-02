Güncelleme: 04:20, 02 Temmuz 2017 Pazar

Avrupa'da artan ırkçılığa karşı Köln'de sokak festivali

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Köln kentinde, son dönemde Avrupa'da artan ırkçılığa karşı düzenlenen sokak festivalinde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln'ün Mülheim semtindeki Berliner Caddesi'nde "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" sloganıyla düzenlenen festivale, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Festivalin öncülerinden "Heimat für Alle Köln - Bu Memleket Hepimizin" Derneği Başkanı Ali Demir, burada yaptığı açıklamada, son dönemde Avrupa'da ırkçılığın yükselişe geçtiğini, Almanya'da aşırı sağcıların parti kurup parlamentoya girebildiğini, bu festivali düzenleyerek yükselen ırkçılığa "dur" demek istediklerini ifade etti.

Demir, şunları söyledi:

"Burada yapılan bir araştırma, yüzde 62 ile ırkçılığın daha çok devlet dairelerinde yaşandığını ortaya koydu. Tabii devlet daireleri yabancı kökenlileri dövmüyor, kovmuyor ancak örneğin onların projelerini yavaşlatıyor, onların taleplerini 'git-gel' prensibiyle erteliyor. Biz bunun farkındayız. Diğer taraftan Alman komşularımızda, beraber çalıştığımız ya da okuduğumuz arkadaşlarımızda böyle bir şey göremiyoruz. Ancak görüyoruz ki Almanya'daki ırkçı parti yüzde 10 civarında oy alabiliyor. Bu tabii Almanların tamamının ırkçılığa meyilli olduğunu ya da benimsediğini göstermez. Bugün bu festivale katılanlar ırkçılığa karşı birlik ve beraberlik mesajı veriyor."

Demir, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam eden festivale Almanların, Türk ve diğer ülkelerden yabancı kökenlilere oranla daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, bu tür organizasyonlara katılımın ırkçılara en güzel cevabı verdiğini kaydetti.