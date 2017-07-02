09:26, 02 Temmuz 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Temmuz 2017





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek. (İstanbul/15.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Dörtyol mevkisinden devam edecek. (Sakarya/07.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde Tekne Teslim Töreni ile Yelken ve Kano Yarışları Ödül Törenine katılacak. (Ardahan/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor. (Riyad) GÜNCEL 1- Sivas olaylarının 24. yılı - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak. (Sivas/09.00) SPOR 1- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. - Finalde Şili ile Almanya, üçüncülük maçında ise Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek. (Saint Petersburg/21.00/Moskova/15.00) 2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak. (Chemnitz/15.00)

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