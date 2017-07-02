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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Temmuz 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.

(İstanbul/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Dörtyol mevkisinden devam edecek.

(Sakarya/07.00)  

EKONOMİ

1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde Tekne Teslim Töreni ile Yelken ve Kano Yarışları Ödül Törenine katılacak.

(Ardahan/11.00)  

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)  

GÜNCEL

1- Sivas olaylarının 24. yılı

- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(Sivas/09.00)  

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

- Finalde Şili ile Almanya, üçüncülük maçında ise Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/21.00/Moskova/15.00) 

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Chemnitz/15.00)

 



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