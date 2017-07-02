09:51, 02 Temmuz 2017 Pazar

Şam'da 3 bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...





Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Ayrıca bombalı araçla düzenlenen saldırının dışında 2 patlamanın daha yaşandığı bildiriliyor.

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