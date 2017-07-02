Şam'da 3 bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
Ayrıca bombalı araçla düzenlenen saldırının dışında 2 patlamanın daha yaşandığı bildiriliyor.
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Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
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