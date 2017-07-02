09:56, 02 Temmuz 2017 Pazar

İran muhalefeti Paris'te Humeyni'ye meydan okudu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin düzenlediği etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi ve Suudi Arabistan Prensi Turki el-Faysal başta olmak üzere bazı Arap ve uluslararası yetkililer katıldı.

Villepinte Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 100 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Rajavi, özgür bir İran için 5 kıtadan gelenleri selamlayarak, İran rejiminin Uluslararası Bağdat Havalimanı'na yakın Liberti kampındaki "İran Halkın Mücahitleri Örgütü" üyelerine geçen yıl saldırdığını savunarak, örgütün üyelerinin Irak'ın dışına taşınabilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Meryem Rajavi'nin konuşma yaptığı sırada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan İran rejimine muhalif "İran Halkın Mücahitleri Örgütü"nün yaklaşık 3 bin üyesi de canlı yayınla etkinliğe bağlanarak Rajavi'yi alkışlarla destekledi.

Canlı yayından sonra konuşmasına devam eden Rajavi, bu buluşmanın İran rejimiyle ilişkisi olan Avrupa ve ABD'nin siyasi olarak başarısızlığı ve "Humeyni'nin dini diktatörlüğünün tamamıyla yenilgiye uğraması" açısından önemli olduğunu belirterek, "Tek çözüm İran rejimini devirmektir. İran direnişi bunun altını çizdi ve dünyadaki birçok insan da bunu kabul etti." ifadesini kullandı.

İran rejiminin halkın ihtiyaçlarına cevap veremediği ve bölgedeki sorunlara çözüm bulamadığı için devrilebileceğini ileri süren Meryem Rajavi, İran direnişinin ülkedeki siyasi, sosyal ve entellektüel sorunlara en iyi cevap olduğunu ve rejimin devrilmesinin meşruluğu ile gerekliliğini savundu.

Prens Faysal da konuşmasında toplantıda yer almaktan onur duyduğunu belirterek, İran'ın özgürlüğü için beraber mücadele edeceklerini söyledi.

Ayetullah Humeyni ile aynı görüşte olmayan çok sayıda insan olduğunu ifade eden Turki el-Faysal, Humeyni'nin ilk kurbanlarının İranlılar olduğunu ve İran rejimininin devrilmesi gerektiğini savundu.

Suriye muhalefeti delegasyonu adına konuşan Nasr Hariri, Ortadoğu'da barışın gelmesi için İran'la anlaşması olan ülkelerin anlaşmaları iptal etmesi gerektiğini öne sürerek, İran rejiminin düşmesi için bir eylem planı uygulanması ve uluslararası alanda da çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Hariri'nin konuşması salondakiler tarafından yoğun şekilde alkışlandı.

Filistin delegasyonu adına da Walid Assaf katılımcılara hitap ederek, Filistin'den barış mesajı getirdiklerini ifade etti.

İran rejimin düşmesi için atılan adımları desteklediklerini belirten Assaf, rejimin İran halkının haklarına saygı duyması gerektiğini ve direnişin bir gün sonuç vereceğini kaydetti.

1994 ile 2001 yıllarında New York Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rudy Giulliani de ABD Başkanı Donald Trump ile İran halkının özgürlüğünü elde edebileceğini, Trump'ın konuşmalarının da buna işaret ettiğini söyledi.

İran direnişinin, İran halkının özgürlüğü ve hakları için çaba sarf ettiğini belirten Giulliani, İran'da buna ihtiyaç duyulduğunu ve ülkede rejim değişikliği olması gerektiğini ve rejimin yakın zamanda düşeceğini iddia etti.

Eski Fransa Sağlık Bakanı Bernard Kouchner ise İran'da rejim değişikliğinin dini aşırılığa son vereceğini belirterek, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'ın İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştüğünü, görüşmenin bu toplantının öncesine denk gelmesinin zamanlama açısından iyi olmadığını ifade etti.

İran Halkın Mücahitleri Örgütü, 1965 yılında Şah Muhammed Rıza Pehlevi rejimini devirmek amacıyla kurulmuştu.