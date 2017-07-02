Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Osmaniye merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı
İstanbul Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu
Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
CHP'li Edirne Belediyesi, kentte 45 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklara dikkat çekmek için sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla klimanın mucidi Willis Carrier'i "saygıyla" andı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an bakıldığında krizin çıktığı ilk günden bugüne gelinen süreçte çözüme yakın mı?" sorusu üzerine, "Netice alınabileceğine dair bazı emareler var..." cevabını verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız. Hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti
Örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "Kadıköy eyalet imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yakup A. Ümraniye'de yakalandı
Hatay'ın Hassa ilçesindeki operasyonda PKK mensubu iki kişi yakalandı
AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların giderilmesi, karşılaşılan hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için bakanlıklar başta olmak üzere idarelere çeşitli tavsiyelerde bulundu
İstanbul'da haziranda perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,06, toptan fiyatlar 0,09 arttı.