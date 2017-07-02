10:23, 02 Temmuz 2017 Pazar

Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi



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Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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