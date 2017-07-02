200 bin kamu işçisi için anlaşma sağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Tesisleri’nde dün gece gazetecilere açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı müjdesini verdi. 1.5 aydan beri kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşmegörüşmelerinin Türk-İş Başkanı başkanlığındaki sendika temsilcileriyle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Müezzinoğlu,Özellikle Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları, bayramdan hemen sonraki günlerde, Perşembe Cuma günü yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik dedi.
Türk İş ve diğer sendika başkanlarının yanı sıra Maliye Bakanı ve hükümete teşekkür eden Müezzinoğlu şöyle devam etti:
Hükümetimize de teşekkür ediyorum işçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi, mümkünse enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk ve sayın Başbakanımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum o da bu anlamda bizim yüzde 90lara varan uzlaşımızı yüzde 100 noktasına taşıdı inşallah pazartesi günü saat 11.00 de Sayın Başbakanımızın Başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 190 bin, yaklaşık 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. İşçilerimizehayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanımız pazartesi günü saat 11.00de Bakanlar Kurulu öncesi toplantıda anlaşmayıkamuoyuna duyuracak.
CHP AYAK TERİ DÖKÜYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü ’Adalet Yürüyüşü’ olarak görmediğini belirten Bakan Müezzinoğlu, siyasilerin ülkenin ve milletin geleceği adına’akıl ve alın teri’ dökmesi gerektiğini kaydederek,Biz özellikle 15 yıldır bu milletin yarınlarını muasır medeniyet seviyesinin üstündeki o hedefi yakalayabilmesi için akıl teri döküyoruz. Alın teri döküyoruz. CHP lideri ve ekibi ise ayak teri dökmeye devam ediyorlar buyursunlar ayak teri dökmeye devam etsinler."
Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
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