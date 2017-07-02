Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:31, 02 Temmuz 2017 Pazar
Güncel
10:55, 02 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybeden 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle karanfil bıraktı.

Vali Gül ve beraberindekiler, burada, olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yıl önce elim bir olay sonrası hayatlarını kaybedenlere Allah'tan Rahmet diledi.

"Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Bu olay milletimizin, devletimizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yapılmış bir olay. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti, mağduru başta Sivas ve Sivaslılar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, aileler ve bütün milletimiz. Allah bu tür olayları tekrarlatmasın, birlik ve bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmasın. Bu coğrafyada beraber yaşama ve kardeşliğimizi muhafaza etme durumundayız. Şer güçler, geçmişte de şimdi de gelecekte de bu tür provakasyonlara girecektir, giriyorlar. Tekrardan ailelere başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de "24 yıl önce yaşanan bu insanlık ayıbını anmak için katledilen canlarımızı anmak için buradayız. Yönetici beyefendilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Bu olayların bir daha yaşanmamasını istediklerini dile getiren Döner, şöyle devam etti:

"Yalnız Sivas, Sivasımız bu ayıbını temizlemeli. Sivaslılarla temizlemeli. Tüm Sivaslılarla bu acıya sahip çıkmamız gerekir. Acılar paylaşılarak azalır. Dolayısıyla bu gerginlikten beslenenler olabilir. Ama siz güçlü olacaksınız dik duracaksınız ki o şer güçler ülkemizde çeşitli bölgelerimizde bu katliamları gerçekleştirmesin, artık yapamaz hale gelsin. Canlarımızı tekrar saygıyla ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Bu acılar bize güzel dersler çıkarmamızı da beraberinde getiriyor. Artık kenetlenmeliyiz. Artık toplum acılarına da sevinçlerine de hep beraber sahip çıkmalı. Sivas esnafıyla yaşayanıyla tüm gruplarıyla bu acıya sahip çıkacak ki bu acılar azalsın."

2 TEMMUZ 1993'TE NE OLDU?

2 Temmuz günü Cuma namazının ardından halkı günler önceden tahrik eden güçlerin başlattığı nefret tohumları sonucu bazı vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başlattı.

O yıllarda Selman Rüşdi'ni Şeytan Ayetleri kitabı Müslümanlar açısından yoğun eleştirilere uğramaktaydı. Bu kitabı yayınlayan Aydınlık gazetesinin başyazarının Aziz Nesin olması, Aziz Nesin'in de Sivas'taki programda baş rolde yer alması şehirde gerginliği arttırmıştı.

Kışkırtılan halk tarafından ateş verilen otelde 37 kişiden bazısı kurşunla bazısı yanarak hayatını kaybetti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayın münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu:
"Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiş...Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardır...Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır."

Olayla ilgili davada 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar yıl, 54 sanık hakkında 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Ancak bu karar temyiz edildi. Uzun süren hukuk süreci 2001 yılında sonuçlandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin onadığı karar uyarınca, Cumhuriyete karşı örgütlü kalkışma girişiminde bulunan sanıklardan 33'ü ölüm cezası aldı; dördü 20 yıl, biri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olaydan 3 gün sonra Erzincan Başbağlar da PKK'nın saldırısı üzerine 33 kişi öldürülmüştü. Bu ikinci katliamın Madımak olaylarının adeta misillemesi olarak yapıldığı kamuoyunda yoğun olarak tartışılmış, her iki olayın da Türkiye'de halkı birbirine karşı kışkırtmak için derin mahvillerce planlandığı tarzında yorumlanmıştı. Bu tartışmalar üzerine Malatya Cumhuriyet Savcılığı Başbağlar olayının dosyası ile Sivas olayları dosyasını daha sonra birleştirmiştir.



İlgili Konular Madımak olayı Sivas olayları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Tunceli'de plaj keyfi
Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor
Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 41 Suriye ve İran uyruklu, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.
200 bin kamu işçisi için anlaşma sağlandı
200 bin kamu işçisi için anlaşma sağlandı

Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi
Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi PKK tarafından katledildi
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK tarafından katledildi

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı

Osmaniye merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı
Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu
Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

İstanbul Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu
15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu FOTO
'15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu | FOTO

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
CHP'li Edirne Belediyesi'nden klimanın mucidine anma
CHP'li Edirne Belediyesi'nden klimanın mucidine anma

CHP'li Edirne Belediyesi, kentte 45 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklara dikkat çekmek için sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla klimanın mucidi Willis Carrier'i "saygıyla" andı
quot Katar krizinde netice alınabileceğine dair bazı emareler var quot
"Katar krizinde netice alınabileceğine dair bazı emareler var"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an bakıldığında krizin çıktığı ilk günden bugüne gelinen süreçte çözüme yakın mı?" sorusu üzerine, "Netice alınabileceğine dair bazı emareler var..." cevabını verdi
Kalın Ulusal güvenliğimizi koruma noktasında bütün tedbirleri alırız
Kalın: Ulusal güvenliğimizi koruma noktasında bütün tedbirleri alırız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız. Hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Atiyye'yi parti genel merkezinde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Atiyye'yi parti genel merkezinde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti
FETÖ'nün sözde 'Kadıköy eyalet imamı' yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Kadıköy eyalet imamı' yakalandı

Örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında sözde "Kadıköy eyalet imamı" olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yakup A. Ümraniye'de yakalandı
Hatay'daki operasyonda iki PKK'lı yakalandı
Hatay'daki operasyonda iki PKK'lı yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki operasyonda PKK mensubu iki kişi yakalandı
AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor
AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak

Haberler

Madımak'ın 23.yılında anma töreni düzenlendi
Madımak'ın 23 yılında anma töreni düzenlendi

Madımak'la ilgili yeni suç duyurusu hazırlığı
Madımak'la ilgili yeni suç duyurusu hazırlığı

Tam 21 yıldır aydınlatılamayan saldırı: Madımak...
Tam 21 yıldır aydınlatılamayan saldırı Madımak

Sivas'ta Madımak anması
Sivas'ta Madımak anması

Ali Nesin: Madımak'ın arkasında başka şeyler var
Ali Nesin Madımak'ın arkasında başka şeyler var

"Sivas davasında 79 kişi ceza aldı"

Erdoğan: Zamanaşımı yok, hedef saptırıyorlar

Madımak davasında olaylar çıktı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 