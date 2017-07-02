10:55, 02 Temmuz 2017 Pazar

Madımak'ın ardından 24'ncü yıl

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybeden 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle karanfil bıraktı.

Vali Gül ve beraberindekiler, burada, olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yıl önce elim bir olay sonrası hayatlarını kaybedenlere Allah'tan Rahmet diledi.

"Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Bu olay milletimizin, devletimizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yapılmış bir olay. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti, mağduru başta Sivas ve Sivaslılar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, aileler ve bütün milletimiz. Allah bu tür olayları tekrarlatmasın, birlik ve bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmasın. Bu coğrafyada beraber yaşama ve kardeşliğimizi muhafaza etme durumundayız. Şer güçler, geçmişte de şimdi de gelecekte de bu tür provakasyonlara girecektir, giriyorlar. Tekrardan ailelere başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de "24 yıl önce yaşanan bu insanlık ayıbını anmak için katledilen canlarımızı anmak için buradayız. Yönetici beyefendilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Bu olayların bir daha yaşanmamasını istediklerini dile getiren Döner, şöyle devam etti:

"Yalnız Sivas, Sivasımız bu ayıbını temizlemeli. Sivaslılarla temizlemeli. Tüm Sivaslılarla bu acıya sahip çıkmamız gerekir. Acılar paylaşılarak azalır. Dolayısıyla bu gerginlikten beslenenler olabilir. Ama siz güçlü olacaksınız dik duracaksınız ki o şer güçler ülkemizde çeşitli bölgelerimizde bu katliamları gerçekleştirmesin, artık yapamaz hale gelsin. Canlarımızı tekrar saygıyla ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Bu acılar bize güzel dersler çıkarmamızı da beraberinde getiriyor. Artık kenetlenmeliyiz. Artık toplum acılarına da sevinçlerine de hep beraber sahip çıkmalı. Sivas esnafıyla yaşayanıyla tüm gruplarıyla bu acıya sahip çıkacak ki bu acılar azalsın."

2 TEMMUZ 1993'TE NE OLDU?

2 Temmuz günü Cuma namazının ardından halkı günler önceden tahrik eden güçlerin başlattığı nefret tohumları sonucu bazı vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başlattı.

O yıllarda Selman Rüşdi'ni Şeytan Ayetleri kitabı Müslümanlar açısından yoğun eleştirilere uğramaktaydı. Bu kitabı yayınlayan Aydınlık gazetesinin başyazarının Aziz Nesin olması, Aziz Nesin'in de Sivas'taki programda baş rolde yer alması şehirde gerginliği arttırmıştı.

Kışkırtılan halk tarafından ateş verilen otelde 37 kişiden bazısı kurşunla bazısı yanarak hayatını kaybetti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayın münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu:

"Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiş...Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardır...Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır."



Olayla ilgili davada 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar yıl, 54 sanık hakkında 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Ancak bu karar temyiz edildi. Uzun süren hukuk süreci 2001 yılında sonuçlandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin onadığı karar uyarınca, Cumhuriyete karşı örgütlü kalkışma girişiminde bulunan sanıklardan 33'ü ölüm cezası aldı; dördü 20 yıl, biri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olaydan 3 gün sonra Erzincan Başbağlar da PKK'nın saldırısı üzerine 33 kişi öldürülmüştü. Bu ikinci katliamın Madımak olaylarının adeta misillemesi olarak yapıldığı kamuoyunda yoğun olarak tartışılmış, her iki olayın da Türkiye'de halkı birbirine karşı kışkırtmak için derin mahvillerce planlandığı tarzında yorumlanmıştı. Bu tartışmalar üzerine Malatya Cumhuriyet Savcılığı Başbağlar olayının dosyası ile Sivas olayları dosyasını daha sonra birleştirmiştir.