Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 yabancı uyruklu yakalandı.
Bölgede yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevinde bulunan "TCSG-28" Bot Komutanlığı ekipleri, İğdeli Burun mevkisinden bir lastik botun denize açıldığını tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, Midilli Adası'na geçmeye çalışan Suriye ve İran uyruklu 26'sı çocuk 41 kişi yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.
İşlemleri tamamlanan 41 Suriyeli ve İranlı, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 41 Suriye ve İran uyruklu, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
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