Brezilya'da 30 yıldır aranan çete lideri yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Brezilya'da neredeyse 30 yıldır polisten kaçan uyuşturucu çetesi elebaşı "Beyaz Kafa" lakaplı Luiz Carlos da Rocha yakalandı.
Federal polisten yapılan açıklamaya göre, estetik ameliyatı olarak yaklaşık 30 yıl polisten kaçan ve hakkında 50 yıldan fazla hapis cezası kararı bulunan da Rocha yakalandı.
Açıklamada, ülkenin batısında bulunan Mato Grosso eyaletinin Sorriso kentinde yakalanan "Beyaz Kafa" lakaplı da Rocha hakkında "tedbirli şekilde ve gölgelerde yaşayan suçlu" ifadesi kullanıldı.
Ajanların, da Rocha'nın kentte Vitor Luiz de Moraes adıyla yaşadığını belirlediği kaydedildi.
"Operation Spectrum" adı verilen ve da Rocha'nın önderlik ettiğine inanılan çete, Bolivya, Peru ve Kolombiya'da kokain üreterek Avrupa ve ABD'ye sevk ediyor.
Da Rocha, Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde bulunan suç örgütlerinin başlıca uyuşturucu tedarikçisi olmakla suçlanıyor.
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Brezilya'da uyuşturucu çetesi elebaşı "Beyaz Kafa" lakaplı Luiz Carlos da Rocha 30 yıl sonra yakalandı.
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