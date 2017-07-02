Eski İsrail Başbakanı Olmert hapisten çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski İsrail Başbakanı Ehuz Olmert, şartlı salıverilmesi yönünde alınan kararın ardından serbest bırakıldı. 71 yaşındaki Olmert, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramle şehrindeki Maasiyahu hapishanesinden 16 ay yattıktan sonra serbest bırakıldı.
Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dönemde rüşvet almaktan 2014 yılında suçlu bulunmuştu. 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Olmert hakkındaki karar daha sonra 19 aya indirilmişti.
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