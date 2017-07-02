12:28, 02 Temmuz 2017 Pazar

Keşmir'de Umre yolcuları kaza yaptı, 6 yaralı





Orta Keşmir'de Umre yolcularını taşıyan aracın kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ganderbal'daki hastaneye sevkedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi hinditan işgali altındaki Keşmir'de Baroosa bölgesinde damperle çarpışan yolcu otobüsünde 6 Umre yolcusu yaralandı. Polis, bu sabah meydana gelen kaza sonrası yaptığı açıklamada Umre yolcularını taşıyan otobüsün Keşmir'in ortasındaki Baroosa bölgesinde bir damper ile çarpıştığını ve altı Umre yolcusunun yaralandığını söyledi. Bir polis yetkilisi yaralıların tıbbi yardım için Bölge Hastanesi Ganderbal'a sevkedildiğini de sözlerine ekledi.





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