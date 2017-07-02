13:00, 02 Temmuz 2017 Pazar

Suudi Arabistan Yemen'i vurmaya devam ediyor





Yemen'deki Koalisyon güçlerinin ülkenin Cevf iline düzenlediği hava saldırısında 12 Husi öldü, 17'si yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'de koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde Husilerin toplantısını hedef aldığı hava saldırısında 12 Husi'nin öldüğü, 17'sinin yaralandığı bildirildi. Halk Direniş Güçlerine (HDG) yakınlığıyla bilinen Cevf Basın Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada, El-Metun bölgesindeki Husi liderlerinin yer aldığı bir toplantının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından havadan vurulduğunu ifade etti. Operasyonda 12 Husinin öldüğü, 17'sinin yaralandığı aktarıldı. Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Suudi Arabistan uçaklarının El-Metun iline 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Cevf ilinin merkezi Yemen ordu birliklerinin denetimi altında iken batı ve kuzey bölgelerinin Husilerin kontrolü altında olduğu belirtiliyor. Son zamanlarda ülkenin farklı illerinde Husilere ait bölgelere takviye birliklerin gelmesinin ardından koalisyon güçlerinin hava saldırılarını artırdığı ifade ediliyor.

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