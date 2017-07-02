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Otistik genç, 15 müzik aleti çalıyor
Otistik genç, 15 müzik aleti çalıyor

Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar, 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar'ın hayali iyi bir sanatçı olmak.

Annesinin boş bakışlarını ve sessizliğini fark etmesi üzerine 1 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Yakar'a, 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Küçük yaşlardan itibaren gök gürültüsü ve bulutlardan korkarak panik yaşayınca Yakar, doktor önerisiyle müziğe yönlendirildi.

Müziğe bağlama eğitimi alarak başlayan Yakar'ın yeteneği kısa sürede keşfedildi. Bir kez duyduğu notayı hemen çalıp söyleyen Yakar, özel bağlama dersleri almaya devam ederken 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğündeki (İSEM) engellilere yönelik kurslara gitmeye başladı.

Burada kara kalem resim yapan ve müzik eğitimine devam eden Yakar, kendisi gibi engellilerden oluşan merkezin İSEMX Müzik Grubu'yla tanıştı. Grupta değişik engele sahip arkadaşlarının çaldığı farklı müzik aletleri Yakar'ı bu enstrümanlara da yönlendirdi. Yakar, bağlama, gitar, ud, tambur, davul, darbuka, def, bateri, org, piyano, ney ve meyin de aralarında bulunduğu 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıp şarkı söylüyor.

Stüdyo kayıtları için kullanılan müzik programını da öğrenen Yakar, elektrik ortamda profesyonel düzeyde şarkılar hazırlıyor.

Bugüne kadar 5 kişisel resim sergisi açan Yakar, bir kez gördüğü tarihi eserleri birebir çizebiliyor. Yakar'ın kara kalem çalışmaları arasında İstanbul'daki camiler, minareler ve kuleler yoğun şekilde yer alıyor.

Yıldırım Beyazıt Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra liseyi dışarıdan okuduğunu söyledi.

Asıl uzmanlık alanının bağlama olduğunu belirten Yakar, "Eğitim almadan her türlü enstrümanı çalabiliyorum. Mutlak kulağa sahibim, absolut kulak yani. Enstrümandaki sesin aynı sesi bende çıkarabiliyorum." dedi.

KARA KALEM DE ÇİZİYOR

Kara kalem tekniği ile resim de çizdiğini ifade eden Yakar, şöyle konuştu:

"Kara kalemle İstanbul'un tüm tarihi eserlerini çiziyorum. Türkiye'nin bütün eserlerini çizebilirim. Görür görmez çizebiliyorum. Bakarak da çizebilirim. İstanbul sokaklarını çizdim. Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Dünya Otizm Festivali'nde ödül almıştım. Ancak Kanada'ya gidemedim. Çünkü sponsor bulamadık. Resim ve müzik alanında verilen bir ödül. Ödülü sonradan bana ulaştırdılar."

İyi bir sanatçı olmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Yakar, sanatçılardan Kubat, Orhan Gencebay, Orhan Ölmez ve Sezen Aksu'yu beğendiğini dile getirdi.

İSEMX kurucusu ve müzik eğitmeni Murat Uçtu ise Yakar'ın grubun her türlü enstrümanı başarıyla çalabilen ve aynı zamanda şarkı söyleyebilen bir üyesi olduğunu söyledi.

Yakar'ın, 15 müzik aleti çalabildiğini aktaran Uçtu, şunları anlattı:

"Perküsyondan tutun telli çalgılara, üflemeli çalgılara kadar birçok çalgıyı çalabiliyor. Beyazıt'a bilmediği bir enstrümanı verseniz internetten izlese birebir kopyalayarak başarıyla o enstrümanı çalabilir. Yeter ki izlesin, kendisi icra edebilir. Özel bir yeteneği var. Yıldırım, bana geldiğinde 11 yaşındaydı ve sadece biraz bağlama çalabiliyordu. Almış olduğu küçük bir eğitim vardı. Müzik grubumuzdaki engellilerin birçok müzik aletini çalmasından dolayı, Yıldırım Beyazıt Yakar'ın diğer enstrümanlara yakınlığı da oldu. Özel yeteneğinden dolayı bu enstrümanları çalmaya başladı. Büyük bir yetenek."

DÜNYA İKİNCİSİ

Yakar'ın doğada duyduğu her sesin hangi notaya karşılık geldiğini bildiğini dile getiren Uçtu, şöyle devam etti:

"Absolut (mutlak) kulak dediğimiz bir yeteneği var. Mesele masaya vurduğunuz zaman, hangi ses, hangi nota olduğunu söyleyebilir. Herhangi bir aracın kornasından çıkan sesin hangi nota olduğunu söyleyebilir. Böyle bir kulağa sahip. Ödüllü bir sanatçı. Kanada'da geçen yıl yapılan Otizmliler Performans Sanatlar Yarışmasında dünya ikincisi oldu. Bu yarışmada hem müzik hem de resim vardı. Ödülü buraya geldi. Gayet iyi bir resim yeteneği de var. Görsel hafızası çok iyi. Gördüğü herhangi bir nesnesi veya objeyi hayal gücünü kullanarak çizebiliyor."

SOLO ALBÜM GELİYOR

Uçtu, Yıldırım Beyazıt Yakar'ın, kişisel albümünü çıkarmak için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu, albümde Yakar'ın kendi belirlediği parçalar ile bir bestesinin yer alacağını söyledi.

Yakar'ın, müzik hazırlamada kullanılan bilgisayar programlarını çok iyi bildiğini vurgulayan Uçtu, "Kendi aranjelerini kendisi yapabiliyor. Böyle de bir yeteneği var Beyazıt'ın. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Sanatçıların çoğu dahi hazır programların üstüne okur. Ama Beyazıt bütün enstrümanları kullanarak, kendi aranjesini, kayıtlarını kendisi yaparak okumalarını bunların üstüne yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yakar'a birçok teklif geldiğine dikkati çeker Uçtu, otistik olduğu için hassas davrandıklarını, her projeye "evet" demediklerini ve psikolojisinin bozulmaması için Yakar'ın kendileri ile çalışmasının daha sağlıklı olduğunu düşündüklerini kaydetti.



İlgili Konular otizm Yıldırım Beyazıt Yakar
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