İsrail meclisindeki Arap milletvekili hapse girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara "cep telefonu temin ettiği" gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çaptırılan İsrail meclisi Knesset'teki Arap asıllı Hristiyan milletvekili Basil Gattas, cezaevine konuldu.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezaevine gireceğini duyuran Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Gattas, polise teslim olmasının ardından İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Cezaevi'ne götürüldü.
Gattas, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Filistin'de adaletin sağlanması için mücadele eden, vatanı ve hakları çalınmış, acı çeken bu halkın bir evladı olarak cezaevine gireceğim." ifadesini kullandı.
Knesset'teki Arap asıllı Hristiyan milletvekili açıklamasında şunları kaydetti:
"Cezaevinde 2 yıl geçireceğim. Yaptıklarım, Filistinli esirlere karşı hissettiğim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluğumun bir gereğidir. Öte yandan bu süreci, İsrail'in uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı şekilde Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını gündeme getirmek için bir fırsat olarak görüyorum."
Gattas, 22 Aralık 2016'da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Filistinli tutuklulara yasa dışı yollardan telefon temin etmekle suçlanan ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Arap milletvekili, geçen mart ayında Knesset Başkanlığına istifa dilekçesini sunmuştu.
Filistinli tutuklulara cep telefonu temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çaptırılan Arap asıllı Hristiyan milletvekili Gattas cezaevine konuldu
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