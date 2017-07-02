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Doğu Akdeniz'de "Afrika sıcakları" kavuruyor
Doğu Akdeniz'de

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği doğu Akdeniz'de vatandaşlar bir nebze de olsa serinleyebilmek için sahilleri ve mesire alanlarını tercih etti.

Aşırı sıcakların yaşam olumsuz etkilediği Mersin'in Erdemli ilçesinde, kimi vatandaşlar Lamas Vadisi’ndeki serin sulara kendini atarak serinlemeye çalıştı, bazıları da vadide piknik yaparak vakit geçirdi.

İlçede etkili olan sıcaklara rağmen tarlalarda hasat devam etti. Sıcak ve nem altında tarlalarında çalışan Ahmet ve Meral Serin çifti, domates toplamaya çalıştı.

Ahmet Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek parası kazanmak için sıcağa aldırış etmeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Yakıcı güneş altında domatesleri toplamak zorundayız. Aksi takdirde kendi çocuğumuza bakar gibi baktığımız domatesler çürüyecek. Hava sıcaklığı 40-45 dereceyi buluyor. Yaşam çekilmez hale geliyor ancak hava çok sıcak da olsa biz sıcak altında o domatesleri toplamak durumundayız." dedi.

Öte yandan, aşırı sıcak nedeniyle sahillere akın eden vatandaşlar da Erdemli ilçesindeki Kızkalesi bölgesi ile Silifke'deki Atakent, Arkum, Yeşilovacık sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, yaptığı açıklamada, "Afrika sıcakları"nın etkisiyle sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye ulaştığını bildirdi.

Özellikle yerli turistlerin Silifke'yi tercih ettiğini ifade eden Küçük, "Burayı tercih edenlerin birçoğu denize girip kumsalda güneşlenirken bazıları da günlük olarak düzenlenen yat turlarına katılarak ada ve koyları görme fırsatı buluyor." dedi.

Bu yıl turizm sezonunun iyi gittiğini vurgulayan Küçük, sezon sonuna kadar bu yoğunluğun sürmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

SOKAKLAR BOŞALDI

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de ise sokaklar boş kaldı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı kentte, sokaklardaki kent sakinleri ise sık sık gölgelik alanlarda dinlendi, bol bol su içti. Birçok vatandaş ise sıcaktan kurtulmak için yaylalara ya da su kenarlarına akın etti.

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da da vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki piknik alanları ile Akdeniz sahillerinde günlerini geçirdi.

Amanos Dağı eteklerindeki Kisecik Mahallesi'nde piknik alanlarına giden çok sayıda vatandaş, çevredeki çay ve derelerde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise serinlemek amacıyla Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik sahilini tercih etti. Son dönemlerin en kalabalık günün yaşandığı sahilde, denize girenler bir nebze de olsa sıcak havadan kurtulmaya çalıştı.

Adana'da ise sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olan döner ve kebap ustaları zor anlar yaşadı. Bazı çocuklar yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanallarına girdi.

Yüksek sıcaklıktan etkilenen kuşlar da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.



İlgili Konular aşırı sıcaklar Mersin Kuzey Afrika sıcakları geliyor
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