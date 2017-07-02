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Dünyanın en büyük uçak gemisi, İsrail'e geldi
Dünyanın en büyük uçak gemisi, İsrail'e geldi

Dünyanın en büyük uçak gemisi W.Bush, İsrail'in Hayfa limanına geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyanın en büyük uçak gemisi W.Bush, İsrail'in Hayfa limanına geldi. Uçak gemisi USS H.W. Bush İsrail'i 17 sonra ziyaret eden ikinci uçak gemisi oldu. USS H.W. uçak gemisinde 5 bin 700 denizci bulunuyor.

Gemide, F18 uçakları, V22 ve CH53 helikopterler olmak üzere 90 civarında hava aracı bulunuyor. 20 kat olduğu belirtilen geminin uzunluğu 330 metreden oluşuyor. 1980 ve 1990'larda ABD'nin Altıncı Filosunun Hayfa'da üssü bulunuyordu. 

İki nükleer reaktörden beslenen gemi ve altı bin deniz askeri barındırabiliyor. Geminin 20 yıl ilave yakıt almadan çalışabileceği öne sürülüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), George W.H. Bush uçak gemisinin 13 Şubat itibarıyla Akdeniz'den DEAŞ karşıtı operasyonlara katıldığını açıklamıştı.



İlgili Konular israil filistin abd uçak gemisi W.Bush
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