DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'taki Kerkük kentinin önde gelen aşiretleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinden kente saldırabileceği uyarısında bulundu.
Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kerkük Aşiretler Müdürlüğünde bir araya gelen temsilciler, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinin durumunu görüşmek için bir toplantı düzenledi.
Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Zengene Aşireti Başkanı Osman Zengene, başarılı Musul operasyonundan sonra Havice ilçesinde varlık göstermeye devam eden DEAŞ'ın hem Kerkük hem de tüm Irak için tehlike arz etmeye devam ettiğini ifade etti.
Örgütün Musul'u kaybetmesinden sonra Havice ilçesinden saldırabileceğine değinen Zengene "DEAŞ, elinde tuttuğu bölgedeki en büyük ilçe Havice'den Kerkük'e saldırabilir." uyarısında bulundu.
Irak Başbakanı İbadi'nin daha önce, "Musul'un ardından Havice operasyonu başlayacak" sözünü hatırlatan Zengene, "Başbakan İbadi, Havice operasyonuyla ilgili verdiği sözü tutmalıdır." dedi.
Bunun yanında kentteki Hadidi Aşireti Başkanı İsmail el Hadidi ise Havice operasyonunun başlama zamanın geldiğini ve ilçedeki sivillerin 3 yıldan beri DEAŞ'ın baskısına ve keyfi uygulamalarına maruz kaldığını söyledi.
Hadidi, ''DEAŞ, Havice ve ona bağlı köylerdeki insanları katlediyor. DEAŞ'ın esaretindeki binlerce insan kurtarılmalı. Aksi takdirde binlerce insan göz göre göre yok olacak." dedi.
DEAŞ, Haziran 2014 tarihinden bu yana Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Abbasi, Reşad ve Zap kasabalarını elinde tutmaya devam ediyor.
DEAŞ üyeleri ara ara sığınmacı kılığında söz konusu bölgelerden Kerkük kentine sızarak terör faaliyetlerinde bulunuyor.
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Kerkük'ün önde gelen aşiret temsilcilerinden Zengene, "DEAŞ, elinde tuttuğu bölgedeki en büyük ilçe Havice'den Kerkük'e saldırabilir" dedi
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