Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü

Madımak'ın ardından 24'ncü yıl

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.