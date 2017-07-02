16:18, 02 Temmuz 2017 Pazar

İstanbul'a yağmur geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cuma ve Cumartesi en sıcak 2 günü geçiren İstanbul'da bugün sıcaklık bir kaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35'i bulan ancak kent genelinde 30 ve cıvarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular sahillerde kalmayı, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Meteoroloji verilerine göre pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne sonra da Kırklareli'nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.

Trakya'daki kadar "çok etkili" olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul'u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.

Karadeniz'de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve civarına kadar düşmesi bekleniyor.