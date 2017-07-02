İstanbul'a yağmur geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cuma ve Cumartesi en sıcak 2 günü geçiren İstanbul'da bugün sıcaklık bir kaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35'i bulan ancak kent genelinde 30 ve cıvarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular sahillerde kalmayı, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.
Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Meteoroloji verilerine göre pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne sonra da Kırklareli'nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.
Trakya'daki kadar "çok etkili" olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul'u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.
Karadeniz'de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve civarına kadar düşmesi bekleniyor.
Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti
Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor
Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 41 Suriye ve İran uyruklu, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Osmaniye merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı
İstanbul Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu
Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
CHP'li Edirne Belediyesi, kentte 45 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklara dikkat çekmek için sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla klimanın mucidi Willis Carrier'i "saygıyla" andı