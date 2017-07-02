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20:49, 02 Temmuz 2017 Pazar
Dış Politika
Güncelleme: 20:05, 02 Temmuz 2017 Pazar

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Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi

Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, parti liderleri ve milletvekilleriyle katıldığı çalışma yemeğinde konferansın gidişatına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular isveç KKTC Mustafa Akıncı
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Dış Politika Haberleri
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi
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