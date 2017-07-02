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Güncelleme: 21:09, 02 Temmuz 2017 Pazar

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507. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
507. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların Müslüman olmasının en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, binlerce Müslüman'ın öğle namazının ardından ettiği dualarla sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Boşnakların Müslüman olmasının en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 507 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'in orta kesimindeki Prusac kasabasındaki programın ardından kılınan öğle namazı ve edilen dualarla sona erdi.

Ülkedeki en uzun soluklu etkinlik olan Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere günler öncesinden farklı şehirlerden ellerinde sancaklarıyla yola çıkan atlı birlikler, sabah saatlerinde programın yapıldığı Prusac'da halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bu yılki şenliklere Boşnakların yanı sıra başta Türkiye'den olmak üzere binlerce Müslüman katıldı.

Etkinliğe katılanlar, atlı birliklerin öncülüğünde, rivayete göre 507 yıl önce yaşanan kuraklık sırasında Ayvaz Dede'nin 40 gün 40 gece dua etmesinin ardından suyun çıktığı kayalık alana yürüdü.

Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından binlerce kişi, kayanın yarılıp suyun çıktığına inanılan yerde dua etti. Buradaki duayı İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nin imamı Erhan Mete okudu.

Daha sonra, öğle namazının kılınacağı alana gelen kalabalık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Bölüğü konseri ve Karabaş-ı Veli Dergahı Kültür Merkezi'nin düzenlediği sema gösterisiyle duygusal anlar yaşadı.

İKİ ÜLKENİN KESİŞME NOKTASI

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, burada yaptığı konuşmada, şenliklerin 12 Mayıs'ta başladığını anımsatarak Türkiye ve Bosna Hersek'teki belediyelerin katkılarıyla 90 farklı etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Şenliklerin Bosna Hersek'e sunulan bir hediye olduğuna işaret eden Adilovic, "Ayvaz Dede Şenlikleri bizlerin duayla buluştuğu, geleneğimizi koruduğumuz ve hep birlikte Allah'a ellerimizi açtığımız bir etkinlik." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Türkiye ile Bosna Hersek'in birçok alanda kesiştiğini belirterek "Ayvaz Dede iki ülkenin kesişme noktalarından bir tanesi. Her geçen yıl artan sayıda Türkiye'den vatandaşlarımız geliyor." diye konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonunun da şenliklere katılım sağladığını söyleyen Koç, bu yıl da her yıl olduğu gibi duygusal anlar yaşandığını kaydetti.

Şenlikler, kılınan öğle namazı ve duaların ardından sona erdi.

AYVAZ DEDE ŞENLİKLERİ

Sarı Saltuk gibi irşad maksadıyla Anadolu'dan bölgeye gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 507 yıl önce, kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf'un Prusac kasabasındaki dağa geldi. Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Bu olayı duyan çok sayıda kişi de İslam'a geçti. Şenliklerin, bölgedeki insanların İslam'a geçmesi dolayısıyla da düzenlendiği biliniyor.

Eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren düzenlenmesi yasaklanan Ayvaz Dede Şenlikleri, 1990'dan beri yeniden yapılmaya başlandı.



İlgili Konular Bosna Hersek Ayvaz Dede
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