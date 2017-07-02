İran ve IKBY arasındaki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdussettar Mecid, İran'ın "Küçük Zap Suyu'nu" tamamen kesmeye devam etmesi halinde kendilerinin de "Irak'ın orta kesimlerine giden suyu kesmek zorunda kalabilecekleri" uyarısında bulundu.
Mecid, IKBY'nin Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde İran'ın ani bir şekilde Küçük Zap Suyu'nu tamamen kesmesi üzerine yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DOKAN BARAJI TEHLİKE ALTINDA
Bu durumdan başta Süleymaniye'ye bağlı Keladize ilçesi sakinleri olmak üzere birçok kişinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Mecid, "kaynağının yüzde 60'ını Küçük Zap Suyu'ndan temin eden Dokan Barajı'nın da ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğunu" ifade etti
İran'ın suyu kesmesinden Süleymaniye'nin ardından Kerkük kentinin de zarar görmeye başladığına işaret eden Mecid, mevcut durumun devam etmesi halinde atacakları adımlara ilişkin şunları söyledi:
"Halkımızı susuz bırakamayız. Bu nedenle İran'dan gelen suyu muhafaza edip, ihtiyaçların karşılanması için bizim de suyu kesmemiz lazım. Çünkü başka çaremiz yok. Irak'a (ortak ve güney kesimlerine) akan suyu kesme konusunda hevesli değiliz. Ancak kendi içme suyumuz ve diğer ihtiyaçlar için bunu yapmak zorundayız. Suya muhtaç tek bir vatandaşımız olduğu sürece suyun akıp gitmesine müsaade edemeyiz."
RAMAZAN AYINDA MÜSLÜMANLARIN SUYUNU KESMEK
"Küçük Zap Suyu'ndan en çok faydalanan Irak merkezi hükümetidir." diyen Mecid, kesintinin devamından da en fazla Bağdat yönetiminin zarar göreceğini ifade etti.
Mecid, "Şu an tüm dünyada suyun kesilmesi değil açılması gereken bir mevsim. İşin bir diğer kötü yanı da suyun Ramazan Bayramı'nda kesilmiş olması. Bu, Müslümanlara yakışmayan bir davranış." ifadelerini kullandı.
IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı, kaygılarını IKBY'nin Tahran'daki temsilciliği ile İran'ın Erbil Başkonsolosluğu aracılığıyla İran'a iletiklerini ve sorunun en kısa sürede çözülmesini istediklerini aktardı
IKBY'li yetkililer, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Küçük Zap Suyu'nun İran tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından su üzerindeki balık çiftlikleri büyük zarar görmüştü.
İranlı yetkililer tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, Tahran yönetiminin "inşası yaklaşık 10 yıl süren Serdeşt kentindeki barajın dolması için suyu kestiği" ifade ediliyor.
IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Mecid, "İran'dan gelen suyu muhafaza edip, ihtiyaçların karşılanması için bizim de suyu kesmemiz lazım. Irak'a (ortak ve güney kesimlerine) akan suyu kesme konusunda hevesli değiliz. Ancak kendi içme suyumuz ve diğer ihtiyaçlar için bunu yapmak zorundayız" dedi
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