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Ortadoğu
Güncelleme: 01:09, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

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Mısır'da Kirdase baskınına 20 idam cezası
Mısır'da Kirdase baskınına 20 idam cezası

Mısır'da darbe karşıtı 20 kişi yeniden idam cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada tekrar yargılanan darbe karşıtı 20 kişi hakkında yeniden idam cezası verildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'nde, "Kirdase olayları" davasında daha önce idama çarptırılan ancak temyize başvurmaları üzerine haklarında ikinci kez yargı süreci başlatılan 20 sanığın duruşması görüldü.

Hakim Muhammed Şirin Fehmi, daha önce görüşü alınmak üzere dosyaları müftüye gönderilen söz konusu 20 sanık hakkında yeniden idam cezası verdi.

Kararın temyize açık olduğu Yargıtay'a taşınabileceği belirtildi.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eyleme katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık 12 Şubat 2014'te hazırladığı iddianamede sanıkları "Rabia ve Nahda meydanlarının silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te Kirdase Karakoluna baskın düzenleyerek, karakolu ateşe vermek ve 2 polis memurunu öldürmekle" suçlamış, ancak sanıklar tüm bu iddiaları reddetmişti.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.



İlgili Konular Mısır Sisi Kirdase olayları
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