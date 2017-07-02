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Güncelleme: 02:02, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

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Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor
Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor

Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çöl sıcaklarının en çok hissedildiği iller arasında yer alan Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.

Hava sıcaklığının 45, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, sahiller, park ve bahçeler öğle saatlerinde eski yoğunluğunu yitirdi. Kavurucu sıcak nedeniyle şehri gezmekte zorlanan tatilciler, semsiyeleriyle güneşten korunmaya çalıştı. Ailesiyle sahilden evine dönen Mustafa Yılmaz, sıcak havadan ailesini korumak için büyük şemsiyeyle yürüdüklerini belirterek, “Benim için biraz yorucu bir durum ancak ailemin sağlığı için buna mecburum" dedi.

Uzakdoğulu turistlerden bazıları, güneşten korunmak için bir şemsiyeyi ortak kullandı. Birçoğu da kendilerini serinletebilmek için çeşme aradı. Kalekapısı'ndaki Attalos heykeli önündeki su oyunları havuzu da turistlerin serinlemeye çalıştığı yerlerin başındaydı. Bazı çocuklar üzerlerindeki giysileri çıkarıp serinlemeye çalışırken bisikletiyle ve motosikletiyle suyun arasına girip vücutlarını soğutmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sıcaklığın yarından itibaren 4-5 derece azalacağını belirtti.



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