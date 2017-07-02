Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince Suriye'ye 6 tır yardım malzemesi gönderildi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sömürgeci devletlerin İslam coğrafyasını yıllardır sömürdüklerini ve sömürmeyi devam ettirebilmek için de kan kusturduklarını söyledi.
İslam coğrafyasının büyük bölümünde Müslüman halkların sefil durumda yaşadıklarını ifade eden Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buna karşı Hayrat Vakfı ve senatörün vakıfları gibi hepimizin son derece uyanık olma, mazlumlara, mağdurlara, gariplere sahip çıkma zorunluluğu ve görevi var. İnancımızın ve imanımızın bize yüklediği bir misyon bu. Hamdolsun ülkemiz bu konuda Cumhurbaşkanımız önderliğinde elinden geleni tartışmasız yapıyor. 2016 yılında mazlumlara gariplere en çok yardım eden ikinci ülkeyiz. 6 milyar dolar Türkiye, 6,3 milyar dolar da Amerika yardım etmiş. Bugün küresel saldırlara rağmen eğer bu ülke ayakta ise bu yaptığımız yardımlar sonucu bize edilen dualardandır."
Pakistanlı Senatör Muhammed Talha Mahmood ise Pakistan ile Türkiye'nin tarihi bağları olduğunu belirtti. Tük milleti ile çok güzel işler yaptıklarını vurgulayan Mahmood, sözlerine şöyle devam etti:
"Pakistan halkı olarak her türlü şart altında Türk milletinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Maalesef Müslüman ülkelerde kardeş kardeşi öldürüyor, çok fazla cehalet var. Bu yüzden Müslümanlar için ittifak ve ittihat çok önemlidir. Endonezya'dan Fas'a kadar bütün İslam coğrafyasında kaynaklarımız çok fazla, bizim ülkelerimiz çok zengin. Maalesef ondan sonra bakıyoruz en çok fakirlik bizim ülkelerde. Niçin? Çünkü oralarda, her yerde savaş var. Bunu ancak ittihat ve ittifak ile çözebiliriz. "
Programda, Suriye konulu hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra kültür merkezi önünden yardım tırları Suriye'ye uğurlandı.
Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı
Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.
Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi
Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar, 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıyor
Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti
Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor
Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 41 Suriye ve İran uyruklu, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti