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Güncelleme: 03:09, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

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Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım
Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım

Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince Suriye'ye 6 tır yardım malzemesi gönderildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sömürgeci devletlerin İslam coğrafyasını yıllardır sömürdüklerini ve sömürmeyi devam ettirebilmek için de kan kusturduklarını söyledi.

İslam coğrafyasının büyük bölümünde Müslüman halkların sefil durumda yaşadıklarını ifade eden Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşı Hayrat Vakfı ve senatörün vakıfları gibi hepimizin son derece uyanık olma, mazlumlara, mağdurlara, gariplere sahip çıkma zorunluluğu ve görevi var. İnancımızın ve imanımızın bize yüklediği bir misyon bu. Hamdolsun ülkemiz bu konuda Cumhurbaşkanımız önderliğinde elinden geleni tartışmasız yapıyor. 2016 yılında mazlumlara gariplere en çok yardım eden ikinci ülkeyiz. 6 milyar dolar Türkiye, 6,3 milyar dolar da Amerika yardım etmiş. Bugün küresel saldırlara rağmen eğer bu ülke ayakta ise bu yaptığımız yardımlar sonucu bize edilen dualardandır."

Pakistanlı Senatör Muhammed Talha Mahmood ise Pakistan ile Türkiye'nin tarihi bağları olduğunu belirtti. Tük milleti ile çok güzel işler yaptıklarını vurgulayan Mahmood, sözlerine şöyle devam etti:

"Pakistan halkı olarak her türlü şart altında Türk milletinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Maalesef Müslüman ülkelerde kardeş kardeşi öldürüyor, çok fazla cehalet var. Bu yüzden Müslümanlar için ittifak ve ittihat çok önemlidir. Endonezya'dan Fas'a kadar bütün İslam coğrafyasında kaynaklarımız çok fazla, bizim ülkelerimiz çok zengin. Maalesef ondan sonra bakıyoruz en çok fakirlik bizim ülkelerde. Niçin? Çünkü oralarda, her yerde savaş var. Bunu ancak ittihat ve ittifak ile çözebiliriz. "

Programda, Suriye konulu hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra kültür merkezi önünden yardım tırları Suriye'ye uğurlandı.



İlgili Konular pakistan suriye Türkiye Suriye suriye yardım
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