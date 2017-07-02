17:13, 02 Temmuz 2017 Pazar

Irak, Haziran'da 98 milyon petrol varili ihraç etti





Irak, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelir elde etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Petrol Bakanlığı, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelirin elde edildiğini duyurdu. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceki aya kıyasla Haziran ayındaki günlük petrol ihracatının arttığı ve 3 milyon 273 bin varile çıktığı ifade edildi. Açıklamada Kerkük ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularından 98 milyon varilin çıkarılıp ihraç edildiği aktarıldı. Petrol ihraç gelirine de yer verilen açıklamada, Haziran'da toplamda 4 milyar 13 milyon dolar elde edildiği kaydedildi.

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