Irak, Haziran'da 98 milyon petrol varili ihraç etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Petrol Bakanlığı, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelirin elde edildiğini duyurdu.
Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceki aya kıyasla Haziran ayındaki günlük petrol ihracatının arttığı ve 3 milyon 273 bin varile çıktığı ifade edildi.
Açıklamada Kerkük ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularından 98 milyon varilin çıkarılıp ihraç edildiği aktarıldı.
Petrol ihraç gelirine de yer verilen açıklamada, Haziran'da toplamda 4 milyar 13 milyon dolar elde edildiği kaydedildi.
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Irak, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelir elde etti
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