17:21, 02 Temmuz 2017 Pazar

Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı





Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilerine suikast için keşif yapan PKK'lı kadın yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, Dargeçit ilçesinde Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde yakalandı. Ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan PKK'lının "Rozarin" kod adlı Mevlüde Gündüz olduğu tespit edildi. PKK'ya 2007 yılında İstanbul'dan katıldığı belirlenen Gündüz'ün uzun süre kandil alanında suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı saptandı. Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen Gündüz'ün, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi. Gündüz' ün kaldığı evde ve müştemilatında yapılan aramada, tabanca, çok sayıda fişek, Rus yapımı el bombası, 300 gram TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti, 4 uzaktan kumandalı bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ile elektrikli kapsül ele geçirildi. İlçede çeşitli zamanlarda keşif yapan Gündüz'ün evinde saç boyası ve kozmetik ürünler de ele geçirildi. Gündüz'ün keşiflerden sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi.

İlgili Konular Mardin PKK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.