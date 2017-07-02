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18:35, 02 Temmuz 2017 Pazar
Asya
Güncelleme: 17:54, 02 Temmuz 2017 Pazar

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Myanmar hükümeti Arakan'daki 3 mülteci kampını kapattı
Myanmar hükümeti Arakan'daki 3 mülteci kampını kapattı

Arakan Danışma Komisyonunun önerisiyle nisan ayından bu yana Kyaukphyu, Pauktaw ve Ramree bölgelerindeki kampların kapatıldığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakana eyaletinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilenlerin kaldığı 3 mülteci kampının Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyeleri çerçevesinde kapatıldığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, yazılı açıklamasında, danışma kurulunun mart ayında sunduğu 12 maddelik tavsiyeler çerçevesinde nisan ayından bu yana Kyaukphyu, Pauktaw ve Ramree bölgelerindeki 3 mülteci kampının kapatıldığını belirtti.

Açıklamada, ilk olarak nisan ayında 55 Kaman Müslümanı aileye ev sahipliği yapan Ramree kampının kapatıldığı ve burada kalanların ülkenin en büyük kenti Yangon'a yerleştirildiği ifade edildi.

Mayıs ayında da 65 Arakanlı Budistin kaldığı Kyaukphyu kampının kapatıldığı kaydedildi.

Eyalet Yönetimi Sözcüsü Min Aung, AA muhabirine yaptığı açıklamada kapatılan kampların en büyüğü ve sonuncusu olan Phauktaw'da kalan 215 Arakanlı Müslüman'a ilişkin, "Çoğu kişi en yakın köy Min That Phar'a yerleştirildi, bazıları da akrabalarının olduğu diğer köylere taşındı." şeklinde konuştu.

Min Aung, hükümetin bu kişilere konut ve para yardımı yaptığını da sözlerine ekledi.

Arakan eyaletinde, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasındaki şiddet olaylarından bu yana eyalet genelindeki kamplarda yaklaşık 120 bin kişi zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Arakan Danışma Komisyonu, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya nüfusunun yoğun olduğu eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuştu. Komisyon, yaptığı incelemelerin ardından mart ayında, Myanmar hükümetine bölgedeki durumun derhal iyileştirilmesi için 12 maddelik tavsiyelerden oluşan bir rapor sunmuştu. Raporda, güvenlik güçlerinin insan hakları eğitimine tabi tutulması, iç göçe zorlanan insanların tutulduğu kampların kapatılması ve Müslümanların yerel yönetimlerde temsilinin sağlanması gibi öneriler yer almıştı.

Arakan hükümeti, nisanda söz konusu 3 kampı kapatacağını açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlar, 1962 yılında askeri darbeyle işbaşına geldikten sonra 1988'e kadar ülkeyi demir yumrukla yöneten General Ne Win iktidarında, 1982'de çıkan yasayla resmi olarak "Bengalli" tanımlanmış ve yabancı göçmen statüsüyle yurttaşlık haklarından mahrum bırakılmıştı. Myanmar hükümetinin Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak gördüğü Arakanlı Müslümanları, kendi ülkelerinde 1982'de kabul edilen yasa ile vatandaşlık haklarını kaybetmişti. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" kabul edilen yaklaşık 1 milyon 300 bin Arakanlı Müslüman, ülkenin batısındaki Arakan eyaletinin başkenti Sittwe yakınlarındaki derme çatma kamplarda yaşıyor.



İlgili Konular Arakan Müslümanlar Myanmar Arakanlı Müslümanlar Rohingyalı Müslümanlar
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