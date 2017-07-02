Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:35, 02 Temmuz 2017 Pazar
Güncel
17:27, 02 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
arşiv

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Karagömlek köyü yakınlarında bulunan buğday tarlasındaki saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kontrol altına alınamayan yangın bir süre sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 helikopteri ile havadan, 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



İlgili Konular çanakkale yangın
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
İstanbul'a yağmur geliyor
İstanbul'a yağmur geliyor

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul'da, salı günü yağış bekleniyor.
Erdoğan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Doğu Akdeniz'de quot Afrika sıcakları quot kavuruyor
Doğu Akdeniz'de "Afrika sıcakları" kavuruyor

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti
Tunceli'de plaj keyfi
Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor
Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

Lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 41 Suriye ve İran uyruklu, Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl
Madımak'ın ardından 24'ncü yıl

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan program için Sivas'a giden sanatçılardan 33'ü ve onlarla birlikte görevli ve göstericilerden 4 kişi ile birlikte toplam 37 kişi, günler öncesinden bir kısım mezhep üzerinden kışkırtılan halk tarafından etkinlik için gittikleri otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.
200 bin kamu işçisi için anlaşma sağlandı
200 bin kamu işçisi için anlaşma sağlandı

Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırımın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.
Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi
Şırnak ve Mardin'de 7 PKK'lı ele geçirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 PKK'lı yakalandı, 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi PKK tarafından katledildi
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK tarafından katledildi

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 23 gözaltı

Osmaniye merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı
Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu
Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

İstanbul Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu
15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu FOTO
'15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda sonuçlar belli oldu | FOTO

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
CHP'li Edirne Belediyesi'nden klimanın mucidine anma
CHP'li Edirne Belediyesi'nden klimanın mucidine anma

CHP'li Edirne Belediyesi, kentte 45 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklara dikkat çekmek için sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla klimanın mucidi Willis Carrier'i "saygıyla" andı

Haberler

Çanakkale'de orman yangını söndürüldü
Çanakkale'de orman yangını söndürüldü

Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 