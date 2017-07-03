6 ilde kamu personeline sıcak izni

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hava tahmin raporlarına göre başkentte hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler, engelliler ile belgelendirmeleri halinde şeker, kalp-damar, beyin-damar, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının bugün idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının kentte 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Çankırı'da sıcaklığın bugün 34 derece olacağı tahmin ediliyor.
Osmaniye Valiliğinden, aşırı sıcaklar nedeniyle kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Muğla'da sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.
Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacakları bildirildi
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Ankara, Denizli, Çankırı, Osmaniye, Muğla ve Amasya'da kamuda çalışan hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün idari izinli sayılacak
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