Güncelleme: 09:00, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

6 ilde kamu personeline sıcak izni

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hava tahmin raporlarına göre başkentte hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler, engelliler ile belgelendirmeleri halinde şeker, kalp-damar, beyin-damar, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının bugün idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının kentte 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çankırı'da sıcaklığın bugün 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

OSMANİYE

Osmaniye Valiliğinden, aşırı sıcaklar nedeniyle kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

MUĞLA

Muğla'da sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

AMASYA

Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacakları bildirildi