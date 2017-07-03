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09:34, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

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Trump'tan Körfez ülkeleri liderleriyle görüşme
Trump'tan Körfez ülkeleri liderleriyle görüşme

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Al Sani ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlıkla ilgili kaygılarını dile getirdiği vurgulandı.

Trump'ın terörün finansmanının durdurulması ve aşırılıkçı ideolojinin itibarsızlaştırılmasının önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Başkan, Riyad Zirvesi'nde ortaya konan 'terörün yenilmesi' ve 'bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması' amaçlarına ulaşılması için bölgedeki birliğin kritik olduğunun altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın bu süreçteki amacının, "terörizmin finansmanının sonlandırılması" olduğu belirtildi.



İlgili Konular Trump Körfez ülkeleri liderleriyle görüştü katar krizi Katar
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