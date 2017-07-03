22 yaşında Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev deneme amaçlı olarak 22 yaşındaki Ali Şir Sadullayev’i Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı olarak atadı.
Milli Eğitim Bakanı Ulugbek Inoyatov düzenlediği bir video konferans sırasında yeni yardımcısını, eğitim çalışanlarına tanıttı.
Devlet Başkanı Mirziyaev 30 Haziran Cuma günü yapılan 'Kamolot' gençlik kurumu toplantısında Ali Şir Sadullayev isimli gencin Özbekistan'da yabancı dillerin öğretimini geliştirme önerilerini çok beğenmişti.
Şevket Mirziyaev onun inisiyatiflerini takdir ederek bakan yardımcısı olarak tayin edilmesi emrini verdi.
Ali Şir Sadullayev Jizzak ilinin Jizzak ilçesinde 11 Temmuz 1994 yılında doğdu. Taşkent'te Singapur Yönetim Geliştirme Enstitüsünden mezun olduktan sonra eğitim müdürü olarak çalışmaya başlamıştı.
İran ordusu IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladı, 1 kişi yaralandı
Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti
Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında, İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bomba ile saldırması sonucu 35 kişi yaralandı
Özbekistan'da 22 yaşındaki genç Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı oldu
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Al Sani ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştu
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Kuveyt'in, talep listesine cevap vermesi için Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması isteğini kabul etti
Mısır'da darbe karşıtı 20 kişi yeniden idam cezasına çarptırıldı
IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Mecid, "İran'dan gelen suyu muhafaza edip, ihtiyaçların karşılanması için bizim de suyu kesmemiz lazım. Irak'a (ortak ve güney kesimlerine) akan suyu kesme konusunda hevesli değiliz. Ancak kendi içme suyumuz ve diğer ihtiyaçlar için bunu yapmak zorundayız" dedi
Boşnakların Müslüman olmasının en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, binlerce Müslüman'ın öğle namazının ardından ettiği dualarla sona erdi
Arakan Danışma Komisyonunun önerisiyle nisan ayından bu yana Kyaukphyu, Pauktaw ve Ramree bölgelerindeki kampların kapatıldığı açıklandı
Irak, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelir elde etti
Lübnan'da yaklaşık 200 çadırın bulunduğu Suriyeli mültecilerin kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Esed rejiminin saldırıları, Şam'da askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yoğunlaştı
Kerkük'ün önde gelen aşiret temsilcilerinden Zengene, "DEAŞ, elinde tuttuğu bölgedeki en büyük ilçe Havice'den Kerkük'e saldırabilir" dedi