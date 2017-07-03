22 yaşında Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı oldu

İran ve IKBY arasındaki "su krizi"

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Mecid, "İran'dan gelen suyu muhafaza edip, ihtiyaçların karşılanması için bizim de suyu kesmemiz lazım. Irak'a (ortak ve güney kesimlerine) akan suyu kesme konusunda hevesli değiliz. Ancak kendi içme suyumuz ve diğer ihtiyaçlar için bunu yapmak zorundayız" dedi