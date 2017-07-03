Yemen sınırındaki çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Macid bin Ahmed Abdurrahman ve Muhammed bin Ömer el-Adyani isimli 2 askerin öldüğü haberi yer aldı.
Husilerle çatışmalarda dün de bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 26'ya yükseldi.
İran ordusu IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladı, 1 kişi yaralandı
Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti
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