Güncelleme: 10:10, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Van ve Hakkari'deki PKK saldırısında 2 şehit





Van'da PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu, Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece PKK'ya yönelik devam eden operasyonda PKK üyeleri tarafından araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor. HAKKARİ'DE BİR ASKER ŞEHİT Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.

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