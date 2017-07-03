Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:11, 03 Temmuz 2017 Pazartesi
Dış Politika
10:08, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
'Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'
'Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, kendilerine abluka uygulayan ülkelerle ilgili, "Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Bu mantıksız bir durum." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin taleplerinin mantıksız olduğunu söyledi.

Büyükelçi Al Şafi, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili gelişmelerin yanı sıra Katar'da bulunan Türkiye'nin askeri üssü ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abluka uygulayan ülkelerin Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasını talep etmelerinin "mantıksız" olduğunu beliren Al Şafi, "Bazı ülkelerin savunma harcamaları, Rusya gibi silah imalatı yapan nükleer güç sahibi ülkelerin harcamalarıyla neredeyse eşit olsa da güvenliklerini tehdit edecek bazı durumlarla tek başına baş edemezler. Müttefiki olan ülkelerden yardım talebinde bulunurlar bu da doğal bir şeydir. Fakat onlar (Söz konusu Arap ülkeleri) buna karşılık bizden Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Doğal olarak da bu mantıksız bir durum." dedi.

"ORTAK SAVUNMA İLİŞKİSİ, İKİ ÜLKENİN EGEMENLİĞİYLE İLGİLİ"

Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma ilişkisinde korkulacak hiçbir gerekçe olmadığını vurgulayan Al Şafi, buna ilişkin, "Bu, iki ülkenin egemenliğiyle ilgili bir durum. Bu konuda fırtına koparmaya gerek yok, yalnız kötü niyetli bazı bölge ülkeleri, Katar-Türkiye işbirliğini önlerinde engel olarak görüyorlarsa bilemeyiz, inşallah bu konuda yanılıyoruzdur." ifadesini kullandı.

"ABD, ABLUKA UYGULAYAN ÜLKELERDEN UYGULANABİLİR TALEPLER İSTİYOR"

ABD ile ilişkiler konusuna da değinen Al Şafi, krizin başında ABD yönetiminin tutumunda kafa karışıklığının olduğuna değinerek, "Şimdiki durum yavaş yavaş dengeli hale geldi. Şimdi de Washington yönetimi, abluka uygulayan ülkelerin prosedürlerine karşı çıkıyor, gerçekçi ve uygulanabilir talepte bulunulmasını istiyor ve krizin çözümü için Kuveyt'in arabuluculuğunun desteklenmesi ve müzakere çağrısı yapıyor." dedi.

Al Şafi, ABD'nin krize yönelik son tutumunun yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Rusya, Pakistan ve Türkiye gibi büyük ülkelerin de Katar'la aynı tutumu sergilediğine dikkati çekerek, "Bu tutum, bize ablukayı dayatmaya çalışanların kendi kendilerini yavaş yavaş uluslararası toplumdan tecrit ettikleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABLUKAYA DAYANABİLECEK GÜÇTEYİZ"

Kendilerine dayatılan ablukaya dayanabilecek güçte olduklarını vurgulayan Katarlı diplomat, "İnsan, kardeşi ve dostundan böyle bir şey beklemez. Bu nedenle başlangıçta şaşırdık. Ama şu anda durum iyi gidiyor. Nakliye hatları, lojistik ve ticaret merkezlerine alternatifler bulduk. Bunları zamanla daha fazla genişletmek ve kalıcı olmaları için çalışacağız." dedi.

Al Şafi, ablukanın Katar'a diğer ülkelerle ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çeşitlendirilmesinin önemini öğrettiğine işaret ederek, bu durumun hem kendileri hem de bu ülkelere faydası olacağını ve bunun daimi olması için çalışacaklarını bildirdi.

"ABLUKA UYGULAYAN ÜLKELER ÇÖZÜM İSTEMİYOR"

Al Şafi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aleyhimizde tavır almaları için bazı ülkelere yönelik yapılan siyasi, diplomatik ve ekonomik şantaj girişimleri, Arap ve İslam dünyasında çatlaklar oluşmasına neden oldu. Ayrıca ülkelerin lehlerinde veya aleyhlerinde olacak şekilde iki seçenek arasında bırakılması, kendilerine bölgesel ve uluslararası güç sahibi bazı ülkeleri kaybettirmesinin yanı sıra geleceğe yönelik olumsuz bazı yansımaları olacak. Ahlaki ve diplomatik savaşı biz kazandık. Şu anda da uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilere aykırı şekilde tansiyon yükseltme ve tehditler için yeni araçlar bulmaya çalışıyorlar, bizler ise sonuç itibariyle bunun onların aleyhinde işleyeceğine inanıyoruz. Katar'dan talep edilen maddeler konusunda müzakere yapılmasının reddedilmesiyle Kuveyt arabuluculuğunu boşa çıkarma girişimleri, bu ülkelerin çözüm aramadığının diğer bir işaretidir. Dolayısıyla bunlar arabuluculuğun başarılı olmasını değil, sadece mesajı ulaştırmasını isterken, Türkiye, ABD, İngiltere ve Almanya gibi sorumluluk sahibi ülkeler ise Kuveyt'in arabuluculuğunun desteklenmesi ve başarıyla sonuçlanmasının gerektiği üzerinde duruyorlar."



İlgili Konular Katar Türkiye türkiye ile katar ilişkileri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu
Fatih'te korkutan otel yangını
Fatih'te korkutan otel yangını

İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.
Van ve Hakkari'deki PKK saldırısında 2 şehit
Van ve Hakkari'deki PKK saldırısında 2 şehit

Van'da PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu, Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu
Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'
'Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, kendilerine abluka uygulayan ülkelerle ilgili, "Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Bu mantıksız bir durum." dedi
6 ilde kamu personeline sıcak izni
6 ilde kamu personeline sıcak izni

Ankara, Denizli, Çankırı, Osmaniye, Muğla ve Amasya'da kamuda çalışan hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün idari izinli sayılacak
Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım
Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım

Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı
Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor
Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor

Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi

Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi
Otistik genç 15 müzik aleti çalıyor
Otistik genç, 15 müzik aleti çalıyor

Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar, 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıyor
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
İstanbul'a yağmur geliyor
İstanbul'a yağmur geliyor

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul'da, salı günü yağış bekleniyor.
Erdoğan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Doğu Akdeniz'de quot Afrika sıcakları quot kavuruyor
Doğu Akdeniz'de "Afrika sıcakları" kavuruyor

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti
Tunceli'de plaj keyfi
Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor

Haberler

Trump'tan Körfez ülkeleri liderleriyle görüşme
Trump'tan Körfez ülkeleri liderleriyle görüşme

Arap ülkelerinden Katar'a ek süre
Arap ülkelerinden Katar'a ek süre

Putin, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Putin Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Al Sani: Katar 13 maddelik talep listesini reddedecek
Al Sani Katar 13 maddelik talep listesini reddedecek

Katar krizi ve Ortadoğu’da iki kutuplu düzen arayışı | ANALİZ
Katar krizi ve Ortadoğu da iki kutuplu düzen arayışı ANALİZ

"Katar krizinde netice alınabileceğine dair bazı emareler var"
quot Katar krizinde netice alınabileceğine dair bazı emareler var quot

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Atiyye'yi parti genel merkezinde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Atiyye'yi parti genel merkezinde kabul etti

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 