Güncelleme: 11:00, 04 Temmuz 2017 Salı

Rodop Dağları’nın cennet köşesi Dospat Barajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da bulunan Dospat Barajı, dağ seyahati ve balıkçılığı sevenler için cennet köşesi bir yer. Büyüleyici güzelliğe sahip olan bu yer, Rodop Dağları’nın kalbinde Smolyan (Paşmaklı) şehrinden yaklaşık 82 kilometre mesafede bulunuyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği 1200 metre olan bu baraj, Bulgaristan'ın en yüksek barajı. Baraja gidenler, oradan muhteşem manzarayı seyrediyor.

Baraj gölünde çok çeşitli balık var. Barajda levrek, sazan, kefal, tatlısu kolyoz balığı, kızılkanat ve alabalık türlerine rastlanır. Balıkçılığı sevenler, sportif balık avcılığı ve ticari amaçlı balık avcılığı yaparak stres atıyor.

Geleneksel olarak balık turizmi Dospat İlçesinde öne çıkan turizm çeşitlerinden biridir. Dospat Barajı’nın kıyısında balık avının yasak olduğu dönemlerin dışında yıl boyunca en sevdiği hobisini yapmak için gelen turistleri görmek mümkün.