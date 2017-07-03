10:17, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın güneyinde bulunan Avignon kentinin Grange d'Orel Mahallesi'ndeki Rahmet Camisi'nin önünde yerel saatle 22.30 civarında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel La Provence gazetesinin haberine göre, cami ve bir büfe arasında gerçekleşen saldırıyı bir araçtan inen iki kişi düzenledi. Gazete, silahlı iki kişinin araçtan inerek çevredekilere kurşun sıktığını belirterek, saldırı sırasında cemaatin camiden çıktığını ifade etti.

Maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine 50 metre mesafedeki bir apartman dairesinin ikinci katına da saldıran silahlı kişiler, 4 kişiyi daha yaraladı.

Saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yürütürken, olayın gençler arasında bir hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor.

La Provence gazetesi, Avignon Savcısı Laure Chabaud'un terör saldırısı ihtimalini devre dışı bıraktıkları yönündeki ifadelerine yer verdi.