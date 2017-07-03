10:31, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Fatih'te korkutan otel yangını





İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi Albay Cemil Sakarya Sokağı'ndaki bir otelin sauna bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden yetkililerin haber vermesi üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde kalan turistler ise tahliye edildi. Çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü. Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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