Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:10, 03 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
10:41, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları ek zam oranları netleşti.

Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.

Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

MEMURA YÜZDE 2,9 ENFLASYON ZAMMI

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yılbaşında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

DİĞER EMEKLİLERE 6 AYDA YÜZDE 5,89 ZAM

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI



İlgili Konular Memurlar ve memur emeklilerinin alacağı zam belli enflasyon rakamları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu
Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu
Fatih'te korkutan otel yangını
Fatih'te korkutan otel yangını

İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.
Van ve Hakkari'deki PKK saldırısında 2 şehit
Van ve Hakkari'deki PKK saldırısında 2 şehit

Van'da PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu, Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu
Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'
'Türkiye ile savunma ilişkilerimizi kesmemizi istiyorlar'

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, kendilerine abluka uygulayan ülkelerle ilgili, "Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Bu mantıksız bir durum." dedi
6 ilde kamu personeline sıcak izni
6 ilde kamu personeline sıcak izni

Ankara, Denizli, Çankırı, Osmaniye, Muğla ve Amasya'da kamuda çalışan hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün idari izinli sayılacak
Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım
Türkiye ve Pakistan'dan Suriye'ye 6 tır yardım

Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı
Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor
Antalya'da şemsiyesiz sokağa çıkılmıyor

Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi
Çavuşoğlu Akıncı'yla İsveç'te biraraya geldi

Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi
Otistik genç 15 müzik aleti çalıyor
Otistik genç, 15 müzik aleti çalıyor

Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar, 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıyor
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin
Ankara'da kamu çalışanı hamilelere izin

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı
Mardin'de suikast için keşif yapan PKK'lı yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
İstanbul'a yağmur geliyor
İstanbul'a yağmur geliyor

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul'da, salı günü yağış bekleniyor.
Erdoğan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Doğu Akdeniz'de quot Afrika sıcakları quot kavuruyor
Doğu Akdeniz'de "Afrika sıcakları" kavuruyor

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti
Tunceli'de plaj keyfi
Tunceli'de plaj keyfi

Sıcak havadan bunalan Doğu Anadolulular, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çayları kenarındaki doğal plajlara girerek serinliyor

Haberler

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

2016 enflasyonu beklentileri aştı
2016 enflasyonu beklentileri aştı

Ağustos ayı enflasyonunda düşüş
Ağustos ayı enflasyonunda düşüş

Haziran enflasyonunda artış
Haziran enflasyonunda artış

Mayıs ayı enflasyonu arttı
Mayıs ayı enflasyonu arttı

Nisan'da yıllık enflasyon geriledi
Nisan'da yıllık enflasyon geriledi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mart ayı enflasyonunda kısmi düşüş
Mart ayı enflasyonunda kısmi düşüş






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 