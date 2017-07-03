10:41, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Memur ve işçinin alacağı ek zam belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları ek zam oranları netleşti.



Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.



Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

MEMURA YÜZDE 2,9 ENFLASYON ZAMMI

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yılbaşında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

DİĞER EMEKLİLERE 6 AYDA YÜZDE 5,89 ZAM

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.



