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Hamas ve Mısır arasında yakınlaşma
Hamas ve Mısır arasında yakınlaşma

Hamas Sözcüsü Kasım, "Mısır ile Hamas arasındaki ilişkilerde başkent Kahire'deki son anlaşmaların ardından olumlu ve önemli bir dönüm noktası yaşanıyor" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas, Mısır ile ilişkilerde başkent Kahire'deki son anlaşmaların ardından olumlu ve önemli bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır ile Hamas arasındaki ilişkilerde başkent Kahire'deki son anlaşmaların ardından olumlu ve önemli bir dönüm noktası yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

Hamas ve Gazze'deki resmi tarafların, sınır güvenliğinin güvence altına alınmasına katkı sağlayacak bir dizi önlemler aldığını hatırlatan Kasım, bu önlemlerin Hamas'ın Mısır ulusal güvenliğinin, Filistin ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu anlamasının ardından gerçekleştirildiğini, bu ilişkiyi güçlendirme noktasında ortak çıkarların bulunduğunu kaydetti.

Kasım, Hamas ve Mısır arasındaki ilişkilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması, kişilerin ve ticari ürünlerin geçişinin kolaylaştırılmasını kapsayacak şekilde gelişmesini ümit ettiğini aktardı.

HAMAS-HİZBULLAH UZLAŞMASI

Bu arada bazı siyasi analistler tarafından bölgesel gelişmelerin Hamas-Hizbullah uzlaşmasını hızlandırdığını öne sürdüklerine dair iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Bu gelişmelerin bölgede  önümüzdeki günlerde ilginç yakınlaşmaların ve yeni birlikteliklerin ortaya çıkabileceğini konusundaki beklentileri arttırdığı ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Mısır sınırı boyunca 100 metre genişliğinde tampon bölgenin inşasına başladıklarını duyurmuştu.

DAHLAN BAŞBAKAN ADAYI İDDİASI

Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.

İsrail'in Hareetz gazetesi Muhammed Dahlan'ın Gazze'nin başbakanı olma olasılığı üzerinde duruyor. Hamas'ın siyasetten büyük oranda çekileceği ve Gazze'de yönetimi devretmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Mısır'daki Sisi rejimi yanlısı El Fecr gazetesi biraz daha ileri gidip Gazze'deki hükümete Dahlan'ın başkanlık edeceğini, Mısır ve İsrail ile olan sınır geçişlerini ve ekonomiyi kontrolüne alacağını; İçişleri Bakanlığı'nın ise Hamas'ı bırakılacağını iddia etti.

Hamas heyeti, Haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği ve bir hafta süren Mısır ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.



İlgili Konular Hamas Mısır Muhammed Dahlan Gazze
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