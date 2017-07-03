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Libya'da Hafter'e altı aylık tehdit
Libya'da Hafter'e altı aylık tehdit

2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana batılı güçlerin desteği ile Libya'da kurulan Ulusal anlaşma hükümeti, General Hafter'e karışıklıkların çözümü için 6 ay mühlet verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'e, 2011 yılında Muammer El-Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana çeşitli siyasi gruplarla yaşanan krizin çözümüne ulaşmak için altı aylık bir süre verildi.

Başbakan Fayez el Serraj'ın ulusal anlaşma hükümeti döneminin sonuna denk gelen son tarih sonuna kadar hiziplere çözüm bulamazsa, çözümsüzlüğü sona erdirmek için orduya başvurma tehdidinde bulundu.

Ulusal ordunun resmi sözcüsü Ahmed el-Mismary, askeri komutanlığın artık Libya halkını rahatsız eden trajedilere daha fazla tahammül edemediğini söyledi.

Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, ilgili kişilerin altı ay içinde ülkeyi ve sivilleri kurtarmak için net bir çözüm uygulanması gerektiğini vurgulayarak "aksi halde ordu söz sahibi olacak" dedi.

Hafter, kabile liderleriyle yaptığı görüşmede Libya halkıyla ilgili endişesini dile getirdi.

Mismary, Haftar'ın durumunun "çok tehlikeli" hale geldiğini ve ordunun halka daha fazla hakaret edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. Söz konusu kişilerin durumu çözmeleri için 1 Ocak 2018 tarihine kadar mühlet verildiğini vurguladı. Al-Mismary, "bu altı aylık süre son uyarı olacak" dedi. 

Ancak Ulusal Libya Ordusu'nun altı yıllık krizi çözmek için nasıl müdahale edeceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

BALIK PAZARI VE SABUR SİLAHLI GRUPLARIN KALESİ

Bingazi kentindeki Sabur ve Balık Pazarı bölgelerinin bölgedeki silahlı grupların kalesi olduğu belirtiliyor. Hafter güçlerinin daha önce de bu bölgelere yönelik saldırı girişimleri olmuş ancak geri püskürtülmüştü.

General Hafter'e bağlı güçler, 3 yıldır Bingazi kentinin tamamını kontrol almak için bölgeye hava ve kara saldırıları düzenliyor. Kente düzenlenen hava saldırılarında geçtiğimiz dönemde çok fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava araçları da bölgede düzenledikleri hava saldırılarıyla Hafter güçlerine destek veriyor.

HAFTER'İN AMACI NE?

Bölgede bir dönem ABD tarafından desteklenen Hafter, son dönemlerde Rusya'ya yakınlaşmıştı.

Müslüman Kardeşler gibi siyasal İslam'ın temsilcisi olan gruplara karşı savaşan Hafter, Libya'nın kontrolünü tamamen ele geçirmek istiyor.

Hafter’e destek veren ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Suudi Arabistan ve bazı Batılı ülkeler.

Ülke içinde ise İslami harekete karşı duran laik ve liberaller Hafter'i destekleyen 'yerli' unsurlar arasında bulunuyor.



İlgili Konular libya hafter muammer kaddafi
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