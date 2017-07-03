Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bin 500'ü aştı

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Yemen'de, 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte 252 bin 816 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği, kolera nedeniyle bin 560 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Salgın sebebiyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent olma özelliği taşıyor. Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti.
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.
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