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'Çin-Rusya ilişkileri tarihinin en iyi döneminde'
'Çin-Rusya ilişkileri tarihinin en iyi döneminde'

Devlet Başkanı Şi, "Çin ve Rusya, birbirinin en iyi stratejik ortağı." değerlendirmesinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihindeki en iyi dönemi yaşadığını söyledi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şi, Moskova'ya iki günlük ziyareti öncesinde Pekin'de yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı üst düzey siyasi ve stratejik güveni tesis ettiğini ifade etti.

Şi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi bir iş arkadaşlığı ve yakın dostluk ilişkisine sahibiz." diye konuşarak, tarihi İpek Yolu'nu tekrar canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında enerji, ticaret, yüksek teknoloji ve finans gibi birçok alanda Rusya ile iş birliğini artırmak istediklerini vurguladı.

İki ülkenin birbirlerinin en iyi stratejik ortağı olduklarını kaydeden Şi, "Çin ve Rusya ilişkileri, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor." diye konuştu.

Şi, iki ülke ilişkilerinin geleceğine duyduğu güveni dile getirerek Rusya ile olan ilişkilerin sağlıklı bir yolda gelişmesi için Putin ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Şi, Moskova'daki temaslarını tamamladıktan sonra Hamburg'daki G20 Zirvesi için Almanya'ya geçecek.



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