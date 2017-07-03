12:13, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Meksika'da yanardağ alarmı



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Meksika'da Popocetepetl Yanardağı patladı. Yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. derece sarı alarm ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da Popocetepetl Yanardağı patladı. International Business Times'ın Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezine dayandırdığı habere göre, başkent Meksiko'nun 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Popocetepetl Yanardağı pazar sabah saatlerinde patladı. Patlamanın ardından yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Küllerin çevredeki Ozumba, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ayapango, Tenango del Aire ve San Pedro Nexapa kasabalarına yayıldığı bildirildi. Yetkililer gün içinde yanardağdan dışa doğru düşük yoğunluklu üç patlama ve 136 gaz çıkışı olduğunu da kaydetti. BÖLGEDE 2. DERECEDE SARI ALARM İLAN EDİLDİ Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. derece sarı alarm ilan edildi. Trans-Meksika volkan kuşağında yer alan aktif Popocetepetl Yanardağı, 5 bin 426 metre yüksekliğiyle Meksika'nın en yüksek ikinci zirvesi konumunda.

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