12:18, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu.



Başbakan Binali Yıldırım, 2017'de zam oranının ilk 6 ay için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5 olacağını açıkladı. 2018 için ilk yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda 3,5 zam yapılacağını belirtti.

Yıldırım, gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağını, fark oluşması durumunda enflasyon zammının da olacağını belirtti.

Başbakan, bİr sefere mahsus olmak üzere ek ödeneğin 500 liradan 750 liraya yükseltildiğini ifade etti. Brüt 3 bin liranın altında maaş alanlara da 90 lira ilave artış yapılacak.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Çankaya Köşkü'nde imzalandı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, sözleşmesinin 2017-2018 yıllarını kapsadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır." dedi.

EK ÖDENEKTE ARTIŞ

Sözleşme kapsamında gerek ilk, gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır."

TABAN ÜCRETİ EŞİTLENDİ

Yapılan bu çerçeve anlaşma uyarınca en düşük kamu işçisinin maaşının, en düşük memur maaşının altında olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, "Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur-işçi arasındaki taban ücret böylece eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacaktır." diye konuştu.