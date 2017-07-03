Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Kamu işçilerine yapılacak zam oranı belli oldu.
Başbakan Binali Yıldırım, 2017'de zam oranının ilk 6 ay için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5 olacağını açıkladı. 2018 için ilk yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda 3,5 zam yapılacağını belirtti.
Yıldırım, gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağını, fark oluşması durumunda enflasyon zammının da olacağını belirtti.
Başbakan, bİr sefere mahsus olmak üzere ek ödeneğin 500 liradan 750 liraya yükseltildiğini ifade etti. Brüt 3 bin liranın altında maaş alanlara da 90 lira ilave artış yapılacak.
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Çankaya Köşkü'nde imzalandı.
Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, sözleşmesinin 2017-2018 yıllarını kapsadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır." dedi.
Sözleşme kapsamında gerek ilk, gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır."
Yapılan bu çerçeve anlaşma uyarınca en düşük kamu işçisinin maaşının, en düşük memur maaşının altında olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, "Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur-işçi arasındaki taban ücret böylece eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacaktır." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesine ilişkin, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır" dedi
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyonun yüzde 5.89 olarak gerçekleşmesi ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu
İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çocuklarıyla otelden dışarı çıkan bazı turistlerin dumandan etkilendiği görüldü.
Van'da PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu, Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, kendilerine abluka uygulayan ülkelerle ilgili, "Türkiye ile olan savunma ilişkilerimizi kesmemizi talep ediyorlar. Bu mantıksız bir durum." dedi
Ankara, Denizli, Çankırı, Osmaniye, Muğla ve Amasya'da kamuda çalışan hamileler, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün idari izinli sayılacak
Kahramanmaraş'ta, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Muhammed Talha Mahmood Vakfı ve Pakistan-Türkiye Dostluk Derneğince hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye'ye uğurlandı
Antalya'da, dışarı çıkmak zorunda kalanlar, şemsiyeyle dolaştı.
Kıbrıs Konferansı için İsveç'e giden Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile biraraya geldi
Bir kez duyulan notanın aynısını çalabilme yeteneği "mutlak kulağa" sahip olduğu belirtilen 17 yaşındaki otistik Yıldırım Beyazıt Yakar, 15 müzik aletini başarılı şekilde çalıyor
Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarındaki tarım alanında başlayan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti
Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, tarlalarda hasat sıcağa rağmen devam etti