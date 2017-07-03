Birbirinin yörüngesinde dönen kara delik çifti keşfedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin New Mexico Üniversitesinden Greg Taylor ve Karishma Bansal öncülüğündeki araştırma ekibi, on yılı aşan gözlemler sonucunda, Dünya'dan 750 milyon ışık yılı uzakta çarpışan iki süper kütleli kara delikten yayılan sinyalleri izleyerek kara deliklerin yörünge hareketinin yönünü ve hızını hesaplamayı başardı.
Araştırma için New Mexico merkezli Uzun Temel Hat Gözlemevi'nin dünyanın farklı yerlerinde konuşlu 10 radyo teleskoptan oluşan sistemini kullanan gök bilimciler, birlikte Güneş'ten 15 kat büyük hacme ulaşan kara deliklerin birbiri etrafında, 24 bin yılda tamamlanan bir yörüngede döndüklerini tespit etti.
Bilim adamları, kara deliklerin hacimlerinin büyüklüğü ve yörünge mesafesinin uzunluğu nedeniyle, yörünge hareketinin yönünü ve biçimini tayin edebilecek bir eğriliğe ancak 12 yıl sonra rastlanabildiğini kaydetti.
Bulguların, süper kütleli kara deliklerin hangi kozmik etkilerle birleştiğini açıklamaya yönelik daha ileri çalışmalara kapı açacağı belirtildi.
Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.
Gökbilimciler, iki süper kütleli kara deliğin çarpışarak birleşmeden önce birbirinin yörüngesinde hareket ettiğini tespit etti.
Satürn'ün aydınlanma çizgisinin ekvatoral eksende, gezegenin halkalarına düşey olarak eğik açıyla çekildiği görülüyor.
Türkiye'de son bir yılda faturalı mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e çıktı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2013 yılında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan yusufçuk fosili üzerinde yapılan çalışmalarda böceğin 200 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi
Türk bilim adamları, uzay çalışması yapan birçok ülkedeki meteorlar ile ilgili düzenlemelerin Türkiye'de de hayata geçirilmesini talep ediyor
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince geliştirilen "Mobil kaza tutanağı", hem sürücülere hem de polislere zamandan tasarruf sağlıyor
Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Kore, Filibe’deki Uluslararası Fuarı ziyaret etti
İTÜ'lüler tasarladıkları 'Altınay Mars Kaşifi' aracıyla ABD'de yapılan Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması'nın finalinde yarıştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot seçti
Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi
Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı
Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi
Düzce'de üç gün süren Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri son gününde. Astronomi eğitmeni Koçer, "Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları, içerik olarak artarak devam edecek" dedi
Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu
Skype'deki yenilikler sayesinde kullanıcılar konum, fotoğraf, görüntü ve önemli anlarını paylaşabilecek